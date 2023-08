Calcio spagnolo -> Calcio spagnolo Vuelta di Spagna – Damiano Caruso ci prova, ma cè lo show di Evenepoel. E Roglic? Promossi e bocciati della tappa 3 – Eurosport IT -> Vuelta di Spagna: Damiano Caruso ci prova, ma cè lo show di Evenepoel. E Roglic? Promossi e bocciati della tappa 3

La formazione belga Soudal Quick Step ha dimostrato di essere la più forte sull’ultima salita della terza tappa della Vuelta, che si è svolta in Spagna. Il giovane talento Remco Evenepoel si è confermato come l’uomo da battere, nonostante abbia avuto qualche difficoltà nel post-gara. Juan Ayuso è stato il ciclista più combattivo della prima tappa, arrivando al terzo posto e sottraendo l’abbuono a Primoz Roglic. Damiano Caruso ha compiuto un’azione coraggiosa, ma ha mancato la collaborazione di Kämna, dimostrando di non essere il capitano della squadra Bahrain Victorious. Primoz Roglic non ha brillato nella salita e non è riuscito a prendere l’abbuono, sollevando dubbi sulla sua forma fisica. Anche Geraint Thomas, dopo una caduta nella tappa di Barcellona, non è riuscito a brillare e ha perso posizioni in classifica. Romain Bardet ha tentato un’azione audace all’inizio della tappa, ma è stato prontamente ripreso e ha concluso con un ritardo di oltre 30 secondi. La Vuelta 2023 potrebbe già dare qualche indicazione sul possibile vincitore, con Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic tra i principali favoriti.

“Social media scholar. Reader. Zombieaholic. Hardcore music maven. Web fanatic. Coffee practitioner. Explorer.” READ Calcio spagnolo: Punteggio ATP, Sinner perde la possibilità del 4º posto a Cincinnati e potrebbe scendere di una posizione