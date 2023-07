Tommaso Gilardoni, 24 anni, amico di Leonardo La Russa, ha aperto due aziende a Londra che si occupano di contenuti digitali e video. Gilardoni è originario di San Fedele, un piccolo paese tra il lago di Como e la Svizzera. Ha trascorso la sua giovinezza in Val d’Intelvi, dove ha praticato il barbecue all’aperto e ha esplorato le montagne circostanti. Con il passare del tempo, si è allontanato dalla sua città natale per vivere a Menaggio, Como e infine Milano, finendo per trasferirsi a Londra.

Tommaso vive a Londra all’indirizzo 4-96 Seymour Place, vicino a Hyde Park e al quartiere di Kensington. Ha aperto le sue aziende insieme a un socio italiano e ricopre il ruolo di direttore. Nonostante il suo spirito imprenditoriale, Tommaso ha anche una passione per la musica ed è un DJ internazionale. È stato descritto come un playboy e ha legami con il figlio di Madonna, Rocco, e il regista Guy Ritchie.

Il circuito di amicizie di Gilardoni a Londra è composto principalmente da milanesi, tra cui farmacisti, notai e imprenditori. Questa comunità di migranti si basa su solide basi economiche e offre supporto agli studenti o ai giovani lavoratori che si trasferiscono a Londra. Gilardoni ha anche relazioni nel settore finanziario e bancario se avesse bisogno di assistenza. Oltre a Londra, Tommaso ha anche legami con Parigi e Formentera.

Originario di San Fedele, un pittoresco paese tra il lago di Como e la Svizzera, Tommaso ha stabilito la sua residenza a Londra, dove ha aperto due aziende specializzate in contenuti digitali e video.

La storia di Tommaso è un vero esempio di determinazione e spirito imprenditoriale. Dopo aver trascorso la sua giovane età nella pittoresca Val d’Intelvi, dove ha coltivato la sua passione per il barbecue e l’esplorazione delle montagne circostanti, ha deciso di spostarsi verso le grandi città. Ha vissuto a Menaggio, Como e infine Milano, prima di compiere il passo decisivo verso la capitale britannica.

Oggi Tommaso è un uomo di successo che vive nel cuore di Londra, nella prestigiosa zona di Seymour Place, vicino a Hyde Park e al quartiere di Kensington. È diventato direttore delle sue aziende digitali, che sta conducendo con grande abilità insieme a un socio italiano.

Ma Tommaso Gilardoni non è solo un imprenditore talentuoso, è anche un appassionato di musica e un DJ internazionale. Ha costruito un’ampia rete di amicizie a Londra, tra cui il figlio di Madonna, Rocco e il famoso regista Guy Ritchie. Le sue frequentazioni includono principalmente milanesi, tra i quali farmacisti, notai e imprenditori di successo. Questa comunità di migranti italiani offre un forte supporto a studenti e giovani lavoratori che vogliono trasferirsi a Londra.

Inoltre, Gilardoni ha solide relazioni nel settore finanziario e bancario, pronte a offrire assistenza in caso di necessità. La sua attività gli permette anche di avere legami stretti con altre città europee, come Parigi e Formentera.

Questa è la storia di successo di Tommaso Gilardoni, un imprenditore italiano che ha trovato il suo posto nel vibrante mondo degli affari di Londra. Un esempio di come determinazione e talento possano portare a grandi risultati, sia a livello professionale che nella vita personale.