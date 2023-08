“Arbitro Di Bello riceve un voto di 4.5 per la sua direzione nella partita Juventus-Bologna”

Nella partita tra Juventus e Bologna si è discusso molto sul ruolo dell’arbitro Daniele Di Bello, il quale ha ottenuto una valutazione di 4.5 per la sua gestione dell’incontro. Però, il voto non è stato dato solo per l’intervento di Iling su Ndoye a metà ripresa, come erroneamente riportato.

Infatti, l’episodio è diventato il simbolo di una crociata anti-juventina, ma è importante sottolineare che quanto accaduto nel primo tempo non può essere ignorato. Durante questa fase del match, si è verificato un evidente rigore su Chiesa, che è stato però trattato con sufficienza.

Inoltre, nel primo tempo, Moro ha protagonizzato un’entrata negligente, imprudente e vigorosa sul numero 7 bianconero in area di rigore. Sono state soddisfatte tutte le condizioni per concedere il calcio di rigore: il pallone non è stato toccato con la testa, l’avversario è stato abbattuto saltandogli sulla schiena mentre cercava di proteggere la sua posizione per controllare il pallone, e ci è stato un tocco di gomito.

Anche in questo caso, manca un’evidente decisione arbitrale che avrebbe favorito la Juventus. Nonostante ciò, si continuano ad accusare i bianconeri di favoritismo e di essere derubati dalla squadra avversaria, come avviene di consueto.

È fondamentale evitare una narrazione unilaterale e tenere conto di tutte le situazioni che si sono verificate durante la partita. È necessario analizzare obiettivamente gli episodi, senza pregiudizi o preoccupazioni sulle squadre coinvolte.

Questa è una sfida continua per gli arbitri, soprattutto quando si tratta di partite di alto livello come quella tra Juventus e Bologna. L’obiettivo deve sempre essere quello di garantire partite giuste e corrette, prestando attenzione a tutte le situazioni di gioco che si presentano. Soltanto nel rispetto di tale equilibrio sarà possibile apprezzare al meglio il calcio spagnolo.