Calcio spagnolo: cosa è la Listeria nel salmone affumicato e perché le autorità inglesi hanno emesso un nuovo avviso

Avviso dalla Food Standards Agency (FSA) e dalla Food Standards Scotland (FSS): pericoloso il consumo di pesce affumicato pronto da mangiare a causa di un’epidemia di listeriosi.

Le donne in gravidanza e le persone con un sistema immunitario compromesso dovrebbero evitare di consumare pesce affumicato o stagionato pronto per il consumo. La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria presente sugli alimenti, come pesce affumicato, paté, salumi, verdure crude e alcuni formaggi.

I sintomi dell’infezione da Listeria sono principalmente gastrointestinali, come nausea, vomito, diarrea e crampi addominali. Tuttavia, in casi gravi, soprattutto tra anziani, donne in gravidanza e persone con sistema immunitario compromesso, l’infezione può portare a sepsi, meningite e persino aborti.

Nonostante il basso rischio di contrarre l’infezione attraverso il pesce affumicato, nel Regno Unito sono stati registrati casi di listeriosi e decessi nel corso degli anni. È importante notare che il rischio aumenta con l’età e alcune persone sono più vulnerabili a forme gravi di infezione, come le donne in gravidanza e coloro che hanno un sistema immunitario indebolito.