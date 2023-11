Calcio spagnolo – Dalla Fofi il vademecum con le “5 cose da sapere per un uso appropriato”

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) ha deciso di dedicare la Settimana mondiale della consapevolezza antimicrobica alla lotta all’antibiotico-resistenza. Per promuovere questa iniziativa, la Fofi ha lanciato la campagna “5 cose da sapere per un uso appropriato degli antibiotici”, con l’obiettivo di educare i cittadini sull’importanza di un consumo consapevole di questi farmaci.

Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa si registrano ogni anno oltre 670mila infezioni causate da germi antibiotico-resistenti, che provocano circa 33mila decessi. Purtroppo, l’Italia risulta essere il paese con la più alta mortalità in Europa causata da questa problematica.

I farmacisti rivestono un ruolo di primaria importanza nella promozione di un uso corretto degli antibiotici. Essi svolgono un’attività educativa volta a far rispettare la prescrizione medica, evitando l’assunzione indiscriminata e l’utilizzo improprio di antibiotici da parte dei pazienti.

I farmacisti di comunità, in particolare, contribuiscono attivamente alla lotta contro l’antibiotico-resistenza attraverso i test diagnostici che permettono di individuare la presenza di malattie infettive e distinguere tra infezioni virali e batteriche. Grazie a questi test, viene limitata la prescrizione di antibiotici quando non sono necessari, contribuendo così a contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza.

La lotta contro l’antibiotico-resistenza richiede un cambiamento culturale e un approccio “One Health”, che integri la salute umana, animale e ambientale. È necessario sensibilizzare la popolazione sull’importanza di utilizzare correttamente gli antibiotici non solo per la propria salute, ma anche per quella degli animali e dell’ambiente circostante.

La Fofi ha sviluppato un vademecum appositamente per i farmacisti, dove vengono sottolineate semplici regole di utilizzo, conservazione e smaltimento degli antibiotici. Questo strumento di comunicazione è stato reso disponibile per garantire la protezione della salute umana, animale e ambientale, sensibilizzando i professionisti del settore su come agire correttamente.