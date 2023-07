Calcio spagnolo: data e orario di sblocco su PC, i salvataggi dellearly access non sono compatibili

Calcio spagnolo – Baldur’s Gate 3, il famoso gioco per PC, sarà finalmente disponibile nella sua versione completa a partire dalla settimana prossima. Larian Studios, la casa di sviluppo responsabile del gioco, ha annunciato su Twitter la data e l’orario di sblocco: sarà possibile avviare l’avventura alle 17:00 di giovedì 3 agosto 2023 in Italia.

Tuttavia, i giocatori che hanno partecipato all’accesso anticipato di Baldur’s Gate 3 dovranno iniziare da capo. I file di salvataggio dell’Atto 1 della versione non saranno compatibili con la versione completa, quindi per coloro che desiderano vivere l’esperienza dell’inizio alla fine, sarà necessario iniziare una nuova avventura.

Ciò che rende ancora più interessante l’attesa per Baldur’s Gate 3 sono le tante modifiche e le nuove aggiunte che verranno introdotte nella versione completa. Saranno introdotte nuove classi, che forniranno ai giocatori nuove opzioni di personalizzazione dei personaggi e renderanno l’avventura ancora più entusiasmante.

Non solo i giocatori PC saranno in grado di godere di questa esclusiva. A partire dal 6 settembre 2023, Baldur’s Gate 3 sarà disponibile anche per PS5. I giocatori console potranno finalmente unirsi all’epica avventura iniziata dai giocatori PC.

Per quanto riguarda la versione Xbox Series X|S, Larian Studios ha confermato che è ancora in lavorazione. Tuttavia, la casa di sviluppo spera di pubblicarla entro la fine dell’anno, offrendo ai possessori di console Xbox l’opportunità di immergersi nell’universo di Baldur’s Gate 3.

L’attesa per la versione completa di Baldur’s Gate 3 è finalmente arrivata al termine. I giocatori potranno sperimentare l’emozione e l’avventura completa del famoso gioco per PC a partire dalla prossima settimana, con nuove classi e molte novità che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Non solo i giocatori PC, ma anche i possessori di PS5 potranno unirsi all’avventura, mentre i giocatori Xbox dovranno ancora attendere, ma con la speranza di ottenere la versione entro la fine dell’anno.