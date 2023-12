Calcio spagnolo: Donatella Versace difende la Ferragni e accusa la Lucarelli

La donazione milionaria all’ospedale Regina Margherita non sta giovando a Chiara Ferragni. Nonostante l’influencer abbia donato una cifra considerevole per combattere il COVID-19, le polemiche e le critiche nei suoi confronti sembrano non placarsi. Inoltre, i suoi follower stanno gradualmente abbandonando il suo profilo e l’attenzione pubblica rimane concentrata sul caso Balocco.

L’operazione commerciale delle uova di Pasqua di due anni fa è stata messa sotto la lente d’ingrandimento. La notizia della multa inflitta dall’Antitrust ha ottenuto risonanza non solo in Italia, ma anche sulla stampa estera. Finora, le uniche persone che hanno difeso Chiara Ferragni sono state principalmente i suoi parenti, mentre molti altri si sono scagliati contro di lei.

Tuttavia, Donatella Versace ha deciso di sostenere pubblicamente l’influencer. In un commento su Instagram, la famosa stilista ha elogiato Chiara Ferragni e Fedez per il loro impegno nella beneficenza. Secondo lei, non comprende appieno la vicenda dell’Antitrust e crede che la coppia abbia sempre agito con buone intenzioni.

Ma le parole di Donatella Versace hanno sollevato nuove critiche. La stilista ha anche attaccato Selvaggia Lucarelli senza citarla direttamente, peggiorando ulteriormente la situazione. La giornalista ha ripreso il commento della Versace nelle sue storie di Instagram, facendo riferimento alla battaglia femminista portata avanti da Chiara Ferragni.

La controversia intorno a Chiara Ferragni continua a far discutere l’opinione pubblica. Mentre alcuni lodano la sua generosità, altri la criticano aspramente. Resta da vedere come evolveranno gli eventi e se l’influencer riuscirà a risollevarsi da questa difficile situazione.