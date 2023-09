Calcio spagnolo e la sconfitta dellItalia nella finale degli Europei di volley contro la Polonia: ma largento degli azzurri è un…

Italia sconfitta 3-0 nella finale dell’Europeo di volley contro la Polonia

Nella finalissima dell’Europeo di volley, l’Italia si è arresa 3-0 contro la forte squadra polacca. Nonostante la sconfitta, la medaglia d’argento rappresenta comunque un traguardo importante per la squadra italiana, che ha dimostrato di essere una formazione di grande valore.

La Polonia, guidata dal cubano naturalizzato Wilfredo Leon, si è rivelata un avversario temibile. La potenza dei suoi servizi ha creato non poche difficoltà nella ricezione italiana, rendendo difficile impostare un buon gioco.

Gli italiani sono scesi in campo in maniera molto tesa e con un atteggiamento sbagliato, come dichiarato dai giocatori stessi. Nonostante ciò, l’ingresso in battuta di Riccardo Sbertoli ha dato nuova energia alla squadra, anche se non è bastato per recuperare lo svantaggio.

Va sottolineata la solidarietà e la coesione dimostrate dalla squadra italiana, che ha mostrato grande compattezza nei confronti dei compagni fuori per infortunio.

Nonostante la sconfitta, la squadra italiana ha ancora ampi margini di crescita e maturazione, soprattutto considerando che ha un’età media inferiore rispetto ad altre squadre concorrenti.

I giovani talenti italiani rappresentano una preziosa risorsa per il futuro della nazionale, avendo già acquisito esperienza a livello internazionale nei precedenti campionati giovanili.

La federazione e il coach De Giorgi puntano proprio su questo gruppo di giocatori per le prossime competizioni, con l’obiettivo di qualificarsi per le Olimpiadi.

La sconfitta nell’Europeo sarà un punto di crescita e di stimolo per la squadra italiana, che si augura di affrontare le future qualificazioni olimpiche con ancora più determinazione e voglia di vittoria.