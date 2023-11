Calcio spagnolo e sintomi premonitori di Parkinson: prevenzione e come?

Circa 350 mila italiani soffrono della malattia di Parkinson, una condizione neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso. Nonostante il numero di casi sia significativo, i segnali premonitori della malattia sono ancora poco noti. Tuttavia, in occasione della giornata nazionale del Parkinson, che si terrà il prossimo mese, i centri specializzati offriranno informazioni e consulenze gratuite sulla malattia.

La malattia di Parkinson è causata dal deterioramento delle cellule del cervello che producono dopamina, un neurotrasmettitore che regola il movimento muscolare e il controllo motorio. Ciò porta a una serie di sintomi che vanno dalla disabilità motoria alla rigidità muscolare, alla lentezza dei movimenti.

È interessante notare che la malattia di Parkinson può manifestarsi anche in giovane età, colpendo la vita lavorativa e sociale dei pazienti. Inoltre, oltre ai sintomi fisici, la malattia può causare anche problematiche psicologiche.

Secondo le statistiche, il 10% dei casi di Parkinson è causato da condizioni genetiche, mentre il rimanente 90% è sporadico, cioè non ha una causa specifica. Tuttavia, sono in corso diversi studi e sperimentazioni cliniche per trovare una cura che agisca sul processo neurodegenerativo della malattia.

Nel frattempo, l’attività fisica è considerata fondamentale per migliorare le condizioni dei pazienti con Parkinson. Gli esperti consigliano di praticare regolarmente esercizio fisico, come la ginnastica dolce o il nuoto, per mantenere il tono muscolare e l’equilibrio.

Inoltre, alcuni alimenti ricchi di antiossidanti possono aiutare a contrastare lo stress ossidativo, che è uno dei fattori che contribuiscono alla progressione della malattia.

Infine, i caregivers familiari svolgono un ruolo fondamentale nella gestione della malattia di Parkinson e necessitano di supporto e formazione da parte delle istituzioni. In occasione della giornata nazionale del Parkinson, i centri specializzati offriranno informazioni e consulenze gratuite per aiutare i caregivers a fronteggiare le sfide quotidiane.

Sono previsti anche seminari, ambulatori aperti, passeggiate nei parchi e visite ai musei per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia e per promuovere una maggiore comprensione e supporto per i pazienti con Parkinson e i loro familiari.