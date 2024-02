Calcio spagnolo – È stato presentato lo smartphone del futuro: non ha le app

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale nel mondo degli smartphone

La tecnologia dell’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante nel settore degli smartphone, e Qualcomm è in prima linea in questo percorso di innovazione. La multinazionale statunitense immagina un futuro senza app sugli smartphone, concentrando gli sforzi sull’intelligenza artificiale per garantire agli utenti un’esperienza ancora più intuitiva e personalizzata.

La novità più interessante è la “I.A. ibrida”, un sistema evoluto che lavora sia in cloud che sul dispositivo locale per offrire prestazioni sempre più rapide ed efficienti. L’obiettivo di Qualcomm è quello di democratizzare l’intelligenza artificiale, portando il 5G anche sui dispositivi economici e rendendo accessibile a tutti le potenzialità di questa tecnologia.

Per raggiungere questo obbiettivo, Qualcomm sta collaborando con importanti produttori come Samsung, Xiaomi, Honor e Vodafone per integrare al meglio l’intelligenza artificiale nei loro dispositivi e migliorare l’esperienza degli utenti. Durante una conferenza di Deutsche Telekom è stato presentato un concept phone Android con Snapdragon 8 Gen 3 alimentato dall’intelligenza artificiale, dimostrando il grande potenziale di questa tecnologia nel settore degli smartphone.

Grazie a Qualcomm e alla continua evoluzione dell’intelligenza artificiale, il futuro degli smartphone si prospetta sempre più innovativo e all’avanguardia.