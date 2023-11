Calcio spagnolo: Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie di oggi 24 novembre

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e quello belga Alexander de Croo hanno raggiunto il valico di Rafah tra l’Egitto e la Striscia di Gaza per discutere urgentemente della situazione catastrofica che la popolazione della Striscia di Gaza sta affrontando.

Durante l’incontro, Sanchez ha sottolineato che è assolutamente necessario stabilire un cessate il fuoco umanitario e duraturo al fine di migliorare le condizioni delle persone che vivono nella Striscia di Gaza. La situazione attuale è disastrosa e richiede un intervento immediato.

De Croo, a sua volta, ha espresso gratitudine al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per il sostegno offerto nel riportare a casa i cittadini del Belgio e della Spagna. Tuttavia, ha anche sottolineato che la popolazione di Gaza ha bisogno urgentemente di maggiori aiuti umanitari per far fronte alle difficoltà quotidiane.

Entrambi i leader hanno concordato sul fatto che il cessate il fuoco temporaneo, sebbene importante, non è sufficiente. È fondamentale che diventi permanente al fine di garantire una vita migliore per le persone di Gaza.

Le condizioni attuali nella Striscia di Gaza sono disperate. La mancanza di cibo, acqua potabile, servizi sanitari e alloggi adeguati hanno costretto la popolazione a vivere in condizioni di estremo disagio. È necessario intervenire immediatamente per porre fine a questo stato di emergenza umanitaria.

Sanchez e De Croo hanno sottolineato l’importanza di lavorare in collaborazione con la comunità internazionale per fornire una soluzione duratura alla situazione nella Striscia di Gaza. Inoltre, hanno entrambi promesso di continuare a fornire aiuti umanitari alla popolazione colpita, al fine di alleviare il loro dolore e sofferenza.

In conclusione, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e quello belga Alexander de Croo si sono incontrati al valico di Rafah per discutere della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Entrambi i leader hanno espresso la necessità di un cessate il fuoco permanente e di maggiori aiuti umanitari. La popolazione della Striscia di Gaza deve ricevere il sostegno necessario per superare questa crisi senza precedenti che sta affrontando.