Calcio spagnolo: il digiuno è il nuovo «elisir di lunga vita», ma serve per dimagrire? E soprattutto, fa bene?

Il digiuno intermittente è una tendenza in aumento in tutto il mondo, non solo per motivi religiosi, ma anche come moda per dimagrire e rallentare l’invecchiamento. Questa pratica comporta una serie di meccanismi di auto-pulizia all’interno dell’organismo, che portano a una riduzione dell’infiammazione e dell’insulino-resistenza, oltre a favorire il ringiovanimento dei tessuti.

Tuttavia, è importante sottolineare che il principale obiettivo del digiuno non è necessariamente la perdita di peso. Sebbene il dimagrimento sia spesso considerato un “effetto collaterale” del digiuno, non ci sono prove concrete che dimostrino che sia superiore a una dieta mediterranea equilibrata a lungo termine.

Nei modelli animali, il digiuno sembra anche rendere le cellule tumorali più sensibili alla chemioterapia, ma non esistono evidenze altrettanto solide negli esseri umani.

È importante ricordare che il digiuno non è consigliato per tutti. È sconsigliato per bambini, adolescenti, donne in gravidanza, anziani con sarcopenia e persone con disturbi alimentari. Inoltre, il digiuno può influenzare il metabolismo e gli equilibri ormonali nelle donne, riducendo la fertilità.

Per quanto riguarda il tempo di digiuno, il metodo più “naturale” sembra essere il digiuno 12/12, in cui si cena alle 8 di sera e si mangia di nuovo alle 8 del mattino successivo. Questo può essere associato a uno o due giorni di digiuno più restrittivi, ma è sempre consigliabile consultare un medico prima di intraprendere qualsiasi tipo di digiuno.

Regimi più restrittivi come l’8/16 o il 6/18, in cui si riducono le ore di alimentazione e si aumenta l’astinenza dal cibo, devono essere seguiti sotto il controllo medico per garantire gli effetti positivi sulla resistenza insulinica e sull’infiammazione.

In conclusione, il digiuno intermittente è una pratica sempre più diffusa, ma è importante che ogni individuo si informi adeguatamente prima di intraprenderla. Consultare un medico è fondamentale per garantire che il digiuno sia svolto in modo sicuro e con i giusti benefici per la salute.