Calcio spagnolo: il fisico perfetto? Non basta andare in palestra: ecco i 5 esercizi che sono solo una perdita di tempo – Grantennis Toscana

Fare attività fisica regolare fa bene al corpo e alla mente, ma non tutti gli esercizi sono efficaci. Il tempo dedicato all’allenamento è prezioso e va impiegato in modo intelligente. Non è sufficiente allenarsi, ma è importante studiare gli esercizi e eseguirli correttamente. Ci sono alcuni esercizi che sono una perdita di tempo e non sono efficaci. Il personal trainer Alain Gonzales elenca cinque esercizi da evitare.

Secondo il personal trainer Alain Gonzales, alcune persone possono dedicare ore in palestra senza ottenere i risultati desiderati. Ciò è spesso dovuto all’impiego di esercizi inefficaci che non portano i benefici attesi. Gonzales elenca cinque esercizi che dovrebbero essere evitati per ottenere il massimo dai nostri allenamenti.

Uno dei primi esercizi che Gonzales sconsiglia sono le alzate frontali, spesso eseguite con i pesi. Secondo il personal trainer, questo esercizio può danneggiare la postura e non è efficace per allenare determinati gruppi muscolari. È preferibile eseguire varianti come le distensioni su panca o le overhead shoulder presses.

Un altro esercizio inefficace secondo Gonzales sono le estensioni del tricipite con i manubri. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, questo esercizio non porta i risultati sperati. Il personal trainer consiglia invece di fare un contraccolpo su una cable machine per ottenere i migliori risultati.

La Smith machine è un attrezzo molto popolare nella palestra, ma secondo Gonzales gli squat eseguiti con essa non sono efficaci come quelli fatti con i pesi liberi. Se si desidera ottenere il massimo beneficio dagli squat, è meglio utilizzare pesi liberi.

Infine, Gonzales sconsiglia i side bends, un esercizio molto comune per allenare i muscoli laterali. Tuttavia, secondo il personal trainer, i plank laterali a gambe tese o piegate offrono maggiori vantaggi.

È importante prestare attenzione e consultare un personal trainer prima di modificare la propria routine di allenamento. Seguire i consigli di esperti come Alain Gonzales può aiutare a ottenere risultati migliori e a sfruttare al meglio il tempo dedicato all’attività fisica.