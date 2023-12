Calcio spagnolo: il Milan con uomini ridotti, Musah salta il Sassuolo, Jovic a forte rischio

I giocatori infortunati del Milan potrebbero influire sulla partita contro il Sassuolo

Milano – Il Milan sta affrontando alcune difficoltà in vista della prossima partita contro il Sassuolo. Yunus Musah, ex giocatore del Valencia, non potrà partecipare alla sfida a causa di un affaticamento. Inoltre, il famoso attaccante Luka Jovic non si è allenato con i suoi compagni a causa di una botta alla caviglia.

Nonostante queste assenze, c’è ancora un po’ di ottimismo riguardo alla possibilità che Jovic possa essere almeno in panchina nel prossimo match. Tuttavia, sembra che il Milan potrebbe dover fare affidamento principalmente su Olivier Giroud come unica punta disponibile e in buone condizioni.

Sul fronte del centrocampo, si prevede che Bennacer, Loftus-Cheek e Reijnders inizieranno la partita, con Adli e Krunic come possibili alternative. I tifosi sono ansiosi di vedere come si comporteranno questi giocatori e se saranno in grado di far fronte alla partita senza inconvenienti.

Inoltre, molta attenzione sarà rivolta a Leao, che non è riuscito a segnare in campionato da fine settembre. I tifosi del Milan sperano che possa spezzare questa “maledizione dei gol” e contribuire alla vittoria contro il Sassuolo.

Nell’ambito della difesa, è probabile che Simic parta dalla panchina, lasciando spazio a giocatori come Theo Hernandez e Kjaer. Questi difensori di talento avranno il compito di mantenere la porta del Milan ben difesa e di respingere gli attacchi avversari.

Nonostante le difficoltà, il Milan si sta preparando al meglio per la partita contro il Sassuolo. I tifosi sperano che i giocatori in campo possano dare il massimo e conquistare una vittoria che li mantenga in lotta per i vertici della classifica.