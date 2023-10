Calcio spagnolo: il Tar del Lazio sospende il decreto sulla Cannabis light, consentendo luso orale dei prodotti a base di Cbd – la Repubblica

Un nuovo studio ha evidenziato come l’utilizzo eccessivo dei dispositivi elettronici possa comportare gravi problemi di salute mentale. Secondo la ricerca, l’uso prolungato di smartphone, tablet e computer può aumentare il livello di stress e ansia nelle persone. In particolare, i giovani sono i più a rischio, a causa dell’elevata esposizione ai dispositivi elettronici che può influire negativamente sul loro benessere mentale. Di conseguenza, i genitori sono stati incoraggiati a limitare il tempo che i propri figli passano sui dispositivi elettronici, così da evitare potenziali problemi di salute mentale.

La dipendenza dai dispositivi elettronici rappresenta un problema crescente nella società moderna e pertanto richiede una maggiore attenzione. Infatti, oltre agli effetti negativi sulla salute mentale, l’utilizzo eccessivo di questi dispositivi può anche comportare problemi fisici come dolori muscolari e disturbi del sonno.

Gli esperti raccomandano di stabilire dei limiti di tempo per l’utilizzo dei dispositivi elettronici e di incoraggiare attività che favoriscano il benessere mentale, come lo sport e il contatto sociale. Questi consigli includono anche l’impegno a praticare attività all’aria aperta, come camminare o fare jogging, che sono in grado di contrastare i rischi associati all’uso eccessivo dei dispositivi elettronici.

È importante quindi cercare un equilibrio tra l’utilizzo di questi dispositivi e le attività che favoriscono il benessere mentale. Gli esperti sottolineano come sia fondamentale approcciarsi a tali strumenti in maniera consapevole, evitando di cadere nella trappola della dipendenza e dedicando del tempo per se stessi e per le persone care, in modo da garantire una buona salute mentale e fisica.