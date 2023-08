Calcio spagnolo: il trucco più bello che ci sia: non dirlo a nessuno, sarà una sorpresa

WhatsApp: come scrivere messaggi colorati e decorati

WhatsApp è uno strumento molto utilizzato da persone di tutto il mondo per rimanere in contatto con familiari, amici e colleghi di lavoro. Anche se l’app stessa non offre la possibilità di scrivere testi colorati, esiste un trucco per rendere i messaggi più divertenti e creativi.

Grazie a un’app esterna chiamata Stylish Text, è possibile scrivere con colori diversi su WhatsApp. Per utilizzare questa funzione, è necessario scaricare e installare l’app dal Play Store concedendo i permessi necessari.

Una volta aperta l’app Stylish Text, è possibile digitare il messaggio e decorarlo con la grafica desiderata. Successivamente, basta toccare l’icona di WhatsApp e selezionare il contatto o il gruppo a cui si desidera inviare il messaggio decorato.

Tuttavia, è importante tenere presente che questo trucco funziona solo su dispositivi Android e solo gli utenti Android potranno visualizzare correttamente il testo decorato. Gli utenti iPhone, purtroppo, non potranno godere di questa funzione.

Fortunatamente, su WhatsApp è possibile utilizzare i colori anche attraverso la funzione degli aggiornamenti di stato. Basta selezionare la dicitura “stato” nella barra in alto dell’app e utilizzare la barra colorata sulla destra per creare uno stato colorato. In questo modo, sia gli utenti Android che quelli iPhone potranno visualizzare i colori negli stati.

Queste opzioni permettono di utilizzare WhatsApp in modo più piacevole e creativo, rendendo i messaggi e gli stati più divertenti e accattivanti. Così, sarà possibile comunicare con gli altri in maniera originale, distinguendosi dalla massa e attirando l’attenzione.

Se siete stufi dei soliti testi neri e senza fronzoli, provate ad utilizzare Stylish Text o a creare stati colorati su WhatsApp. La vostra esperienza di messaggistica ne beneficerà e vi divertirete nel creare contenuti unici e personalizzati.