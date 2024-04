Calcio spagnolo: Juve, i retroscena di Felipe Anderson che ha scelto il Palmeiras

La Juventus e Felipe Anderson: trattativa in stand-by

La Juventus è da tempo interessata all’acquisto di Felipe Anderson, centrocampista del Palmeiras. Le trattative erano già in corso fin dal mese di gennaio, ma il club bianconero ha deciso di posticipare la definizione dell’accordo alla fine della stagione.

Tuttavia, la scorsa settimana è arrivata un’inaspettata offerta dal Palmeiras che ha messo in discussione la trattativa con il giocatore. L’entourage di Felipe Anderson ha aumentato la pressione per definire il futuro del calciatore in tempi rapidi.

Nonostante un accordo di massima verbalmente raggiunto, la Juventus era determinata a non chiudere l’affare prima di aver definito tutti i dettagli. La squadra bianconera sperava di aver praticamente in mano il giocatore, ma non era disposta a seguire altre offerte.

Al momento, la situazione sembra essere in stand-by, con entrambe le parti che continuano a valutare le proprie opzioni. Resta comunque l’interesse della Juventus per Felipe Anderson e non è escluso che nelle prossime settimane possa giungere a una conclusione positiva per entrambe le parti. Restate sintonizzati su Calcio Spagnolo per tutti gli aggiornamenti su questa importante trattativa di mercato.