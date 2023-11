Calcio spagnolo – Juve, oggi l’Assemblea degli Azionisti. Ferrero: Pogba? Aspettiamo il processo

L’Assemblea degli Azionisti della Juventus si è svolta all’Allianz Stadium. Durante l’incontro, il presidente Gianluca Ferrero ha presentato l’ordine del giorno, che includeva l’approvazione del bilancio e un aumento di capitale.

Durante lo svolgimento dell’Assemblea sono stati affrontati anche i procedimenti sportivi promossi dalla FIGC e dalla UEFA contro la Juventus, che hanno portato a penalizzazioni e sanzioni economiche per il club torinese. È emerso che sono in corso anche procedimenti penali a Roma, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli su questa vicenda.

Nonostante le difficoltà, la Juventus ha comunque approvato il bilancio, registrando però una perdita di 123,7 milioni di euro per la stagione 2022/2023. Inoltre, sono state approvate la relazione sulla politica di remunerazione, l’integrazione del collegio sindacale e la riduzione e aumento del capitale sociale.

Durante l’assemblea, gli azionisti hanno avuto l’opportunità di porre domande al presidente. Alcuni di loro hanno chiesto delucidazioni riguardo ai procedimenti legali che coinvolgono il club, alla disputa della Superlega e ai rapporti con la stampa. Il presidente ha risposto fornendo dettagli sulle questioni sollevate.

Inoltre, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino ha sottolineato l’importanza dei giovani per la Juventus e ha parlato della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Durante l’assemblea è stata anche menzionata la possibilità di costruire uno stadio dedicato alla squadra femminile della Juventus e alla Next Gen.

L’assemblea si è conclusa alle 14:50, ma alcuni argomenti di grande interesse sono stati affrontati. Ad esempio, si è discusso del contratto di sponsorizzazione della maglia con Jeep, che scadrà alla fine della stagione in corso. Inoltre, sono in corso trattative con altri brand per il contratto di sponsorizzazione della prossima stagione.

In conclusione, l’assemblea degli azionisti della Juventus ha fornito importante informazioni sullo stato finanziario e giuridico del club, nonché su futuri progetti legati al settore giovanile e alla sponsorizzazione.