Calcio spagnolo: Juventus su Donnarumma, intreccio Lukaku-Vlahovic col Chelsea

Calcio spagnolo: le ultime trattative di mercato delle squadre italiane

Il calciomercato è in pieno svolgimento e le squadre italiane non stanno certo facendo mancare le sorprese. Vediamo quindi i più recenti sviluppi del mercato che coinvolgono i club italiani.

Partiamo dal Chelsea, che sembra essersi deciso a dare via l’attaccante Dusan Vlahovic come parte dell’affare per l’acquisto di Romelu Lukaku. Il giovane serbo sembra aver attirato le attenzioni del club inglese, che potrebbe inserirlo nella trattativa per portare l’attaccante belga a Londra.

Nel frattempo, l’Inter sta cercando di garantirsi le prestazioni di Gianluca Scamacca come centravanti. Le trattative con il West Ham sono in corso e sembra che il club italiano sia molto interessato a portare il giovane italiano a Milano.

Passando alla porta, l’Inter è vicina a chiudere l’acquisto del portiere svizzero Yann Sommer. Il giocatore è considerato uno dei migliori in Europa nel suo ruolo e potrebbe essere un valore aggiunto per la squadra italiana.

Per quanto riguarda la posizione di numero 12 nella squadra, si sta puntando su giovani talenti e in pole position sembra esserci Anatolij Trubin. Il giovane portiere ucraino è molto promettente e potrebbe presto far parte dell’Inter.

Altro movimento sul mercato riguarda il centrocampista serbo Lazar Samardzic, che lascerà l’Udinese per trasferirsi a Milano. Il suo arrivo in maglia nerazzurra è atteso a breve, con una cifra di circa 15 milioni di euro più il giovane talento Giovanni Fabbian.

Ma non è solo l’Inter a fare affari interessanti. Anche la Juventus cerca di snellire la rosa e, allo stesso tempo, sembra interessata al possibile acquisto di Romelu Lukaku. Tuttavia, l’offerta per Vlahovic sembra non aver suscitato grande entusiasmo finora.

Infine, il PSG sta negoziando per il giocatore Ousmane Dembélé del Barcellona, ma ha messo gli occhi anche sul promettente attaccante Gonçalo Matias Ramos del Benfica. I parigini sembrano alla ricerca di una prima punta e stanno valutando diverse opzioni sul mercato.

Il Milan, invece, sta aspettando l’arrivo di Yunus Musah per effettuare le visite mediche e firmare il contratto. Il giovane centrocampista, che gioca attualmente nel Valencia, sembra essere molto vicino a vestire la maglia rossonera.

Intensissime sono invece le trattative tra Victor Osimhen e il Napoli. L’attaccante nigeriano è molto ambito sul mercato e l’Al-Hilal ha addirittura fatto un’offerta di 140 milioni di euro, rifiutata dal club italiano. Tuttavia, sembra che i negoziati siano ancora in corso e potrebbero accendersi ulteriormente nei prossimi giorni.

Questi sono solo alcuni dei movimenti sul mercato delle squadre italiane. Restate sintonizzati per tutte le ultime notizie sul calciomercato italiano.