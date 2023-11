Calcio spagnolo – La Ferrari di Carlos Sainz perde il controllo nelle prove libere 2 e sbatte contro le protezioni: rivedi lincidente – Eurosport IT

Durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha avuto un brutto incidente nella curva 3. Ha perso il controllo della sua macchina in modo particolare e ha fatto un doppio testa-coda prima di sbattere violentemente contro le protezioni. Il danno alla vettura è notevole e ci potrebbero essere molti pezzi di ricambio necessari, come già successo nelle prove libere di Las Vegas.

Carlos Sainz ha dichiarato che il dosso nella curva 3 gli ha fatto perdere la macchina e che dovrà ripartire da zero. Il pilota spagnolo ha spiegato che avevano apportato alcune modifiche alla vettura e non vedeva l’ora di iniziare la seconda sessione di prove libere. Purtroppo è arrivato sul dosso nella curva 3 e ha perso il controllo, toccando il fondo della macchina e colpendo le barriere. Ha definito l’errore costoso e si è scusato con i meccanici per il lavoro extra che dovranno fare.

Nonostante l’incidente, Sainz si dice sicuro che domani saranno di nuovo in pista e pronti a partire. Si prevede una qualifica interessante, dato che il campo sarà ristretto. La Ferrari dovrà affrontare l’incidente e lavorare sodo per ripristinare la vettura in tempo per le prossime sessioni di prove e, soprattutto, per la gara.