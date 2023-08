Calcio spagnolo: la Juve Signora della Serie A in tv – crisi degli ascolti e paradosso commissione

La Serie A continua ad affrontare una sconfitta difficile da superare: la costante perdita di ascolti televisivi. Secondo i dati raccolti dalla stagione 2014/2015, gli spettatori sono in diminuzione costante. Questo trend negativo è stato confermato anche durante la prima giornata della stagione attuale, dove gli ascolti sono stati la metà rispetto alla stessa giornata di dieci anni fa.

Nonostante questa tendenza preoccupante, c’è una squadra che riesce a garantire un numero considerevole di spettatori: la Juventus. Anche in situazioni difficili come le vacanze estive o l’incertezza del calciomercato, la Vecchia Signora attira il maggior numero di telespettatori. Inoltre, la Juventus rappresenta circa il 30% degli ascolti totali, dimostrando di essere ancora una delle squadre più seguite in Italia.

Tuttavia, un dato interessante emerso di recente è che nessun dirigente bianconero fa parte della commissione creata dalla Lega di Serie A per la vendita dei diritti televisivi. Questo ha sollevato alcune domande sulla rappresentatività e la trasparenza di questa commissione. Al suo interno, infatti, sono presenti rappresentanti di altre squadre come il Bologna, l’Inter, la Lazio, il Napoli e l’Udinese.

La mancanza di rappresentanza della Juventus nella commissione potrebbe influire sulle decisioni prese riguardo alla vendita dei diritti TV. Alcuni critici sostengono che potrebbe esserci un conflitto di interessi o una mancanza di equità nelle tratte negoziali. Tuttavia, la Lega di Serie A ha sottolineato che la composizione della commissione è stata determinata in base a criteri oggettivi e che questa decisione non favorisce né penalizza alcun club.

Nonostante le polemiche, la Serie A continua ad affrontare la sfida di riconquistare l’interesse del pubblico televisivo. I dirigenti e le squadre stanno lavorando duramente per trovare soluzioni innovative per contrastare la diminuzione degli ascolti e garantire un futuro prospero per il calcio italiano.