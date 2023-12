Calcio spagnolo: Allegri: Juve, è tornata la paura…di prender gol. Yildiz diverso da Chiesa

La Juventus batte la Roma di José Mourinho grazie a una rete di Rabiot all’inizio della ripresa. Questa vittoria riporta la Juventus a soli 2 punti di distanza dall’Inter capolista. La squadra di Allegri riesce a completare un periodo di 13 risultati utili consecutivi. Il tecnico Allegri descrive la partita come una bella sfida, sottolineando la difficoltà di giocare contro la Roma, soprattutto con Mourinho come allenatore. La Juventus ha rischiato nel primo tempo, ma è stata compatta e ha affrontato bene il secondo tempo, avendo anche la possibilità di segnare il secondo gol. Allegri sottolinea l’importanza di questa vittoria per ampliare il divario con le squadre dietro di loro, considerando i 43 punti accumulati finora. Infine, Allegri afferma di attendere con interesse l’inizio del girone di ritorno per valutare quanti punti la squadra sarà riuscita a conquistare.

La Juventus ha ottenuto una preziosa vittoria nella sua partita contro la Roma, allenata da José Mourinho, grazie ad un gol di Rabiot all’inizio della ripresa. Questo successo ha permesso alla squadra di ridurre il gap dal leader, l’Inter, a soli 2 punti. La Juventus sta attraversando un periodo di forma straordinario, con 13 risultati utili consecutivi. Il tecnico Allegri ha elogiato l’avversaria, affermando che giocare contro la Roma, soprattutto con Mourinho in panchina, è sempre un compito difficile.

Nel primo tempo, la Juventus ha rischiato, ma nel secondo tempo ha saputo essere compatta, affrontando al meglio l’avversario e avendo anche diverse occasioni per segnare il secondo gol. Allegri ha sottolineato l’importanza di questa vittoria per ampliare il divario con le squadre inseguitrici, considerando i 43 punti accumulati finora. Ora la squadra attende con impazienza l’inizio del girone di ritorno per valutare quanti punti riuscirà a conquistare.

La Juventus ha dimostrato carattere e determinazione in questa sfida contro la Roma, riassumendo il duro lavoro del team e il talento dei suoi giocatori. La squadra è ora a soli 2 punti di distanza dall’Inter, pronta a lottare per la vetta della classifica. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti sulle performance della Juventus nel prossimo girone di ritorno.