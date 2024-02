Calcio spagnolo – La mappa globale dei tumori: le forme di cancro più diffuse in Italia e nel mondo

Il cancro è una malattia seria e potenzialmente mortale che richiede una diagnosi tempestiva. La prevenzione è fondamentale per affrontare con successo il cancro, poiché il trattamento ha un impatto maggiore se il tumore viene individuato nelle prime fasi. Un esempio di diagnosi precoce è stata quella del tumore di Re Carlo III d’Inghilterra, grazie ad altri esami medici. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha pubblicato una mappa interattiva e un rapporto sulla diffusione dei tumori a livello mondiale. In Italia, i tumori più comuni sono quelli al seno, al colon-retto e ai polmoni, che devono essere affrontati con attenzione e non sottovalutati. A livello globale, invece, i tumori più comuni sono quelli al polmone, al seno e al colon-retto. Il carcinoma mammario è il tumore più diagnosticato in 82 paesi, seguito dal tumore alla prostata in 37 paesi. È preoccupante notare che il livello di istruzione e il reddito influenzano le diagnosi e i trattamenti del cancro, evidenziando diseguaglianze in queste aree. È importante lavorare per migliorare la prevenzione e l’accesso alle cure per il cancro in tutto il mondo.

