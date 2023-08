Calcio spagnolo: la risposta shock di TIM a ILIAD, WindTre e Vodafone | Solo €6,99 al mese per tutto – iPaddisti

TIM lancia nuove offerte “Power Iron” e “Power Supreme” per il mercato italiano delle tariffe mobili

L’operatore telefonico TIM ha recentemente presentato le sue nuove offerte “Power Iron” e “Power Supreme” al fine di competere nel mercato delle tariffe mobili in Italia. L’obiettivo di queste offerte è quello di attrarre una fetta maggiore di mercato offrendo ai clienti un mix di minuti, SMS e dati a prezzi accessibili.

“Powe Iron”, proposto al prezzo di soli 6,99€ al mese, offre ai clienti minuti illimitati, SMS illimitati e un pacchetto dati di 80 Giga in 4G. Questa offerta è particolarmente interessante per chi desidera stare in contatto con gli amici e utilizzare Internet sul proprio smartphone senza preoccuparsi dei costi elevati.

Dall’altra parte, “Power Supreme” include minuti e SMS illimitati e un pacchetto dati di 100 Giga al prezzo di 7,99€ al mese. Tra le opzioni disponibili, c’è anche “Power Supreme Easy” che offre 150 Giga allo stesso prezzo. Queste offerte sono davvero convenienti per coloro che hanno bisogno di una grande quantità di dati per navigare su Internet o utilizzare le app di messaggistica istantanea.

Un aspetto importante da sottolineare è che le offerte di TIM sono disponibili anche per i clienti che desiderano passare da altri operatori come Iliad, Lycamobile e Coop Voce. L’intento dell’operatore è quello di offrire una scelta più ampia ai consumatori e fornire loro servizi di qualità senza interruzioni.

Inoltre, TIM offre l’opzione “5G Promo” che permette ai nuovi clienti di provare gratuitamente il 5G per i primi 3 mesi. Dopo questo periodo, l’opzione ha un costo aggiuntivo di soli 1,99€ al mese. Con questa promozione, TIM vuole far conoscere ai suoi clienti le potenzialità della rete 5G, che offre velocità di download fino a 2 Gbps nelle aree coperte dal segnale.

Infine, è importante sottolineare che le offerte di TIM prevedono un adeguamento annuale dei prezzi in base all’inflazione, con un tetto massimo del 10%. Questo adeguamento sarà applicato a partire dal 1° aprile 2024. In questo modo, l’operatore cerca di fornire tariffe trasparenti e garantisce ai clienti che i prezzi non subiranno aumenti eccessivi nel tempo.

Le nuove offerte “Power Iron” e “Power Supreme” di TIM rappresentano un’opportunità interessante per i clienti italiani che cercano tariffe convenienti per le loro esigenze mobili. Con l’introduzione del 5G e il loro impegno a fornire tariffe competitive, TIM si conferma come un attore importante nel mercato delle telecomunicazioni in Italia.