Calcio spagnolo: lallarme si estende, cosa deve fare lItalia per Bassetti e Pregliasco – Adnkronos

Dengue: epidemia che colpisce l’Argentina, il Brasile e allerta anche in Europa

In Argentina sta avanzando rapidamente l’epidemia di Dengue, un’infezione trasmessa dalle zanzare. Secondo il ministero della Sanità argentino, sono stati registrati ben 39.544 casi della malattia e ci sono stati 29 decessi correlati. Questa infezione è stata riscontrata in oltre la metà delle province del Paese, con ben 14 delle 24 province argentine che hanno segnalato una circolazione virale, principalmente nelle regioni centrali e nord-orientali.

La situazione non è migliore in Brasile, dove si contano oltre mezzo milione di casi di Dengue, quasi quattro volte in più rispetto all’anno scorso. Per far fronte a questa emergenza sanitaria, il Brasile ha annunciato una campagna di vaccinazione di massa contro l’infezione trasmessa dalle zanzare.

Ma l’allarme Dengue non si limita solo al Sud America, si sta diffondendo anche in Europa, compresa l’Italia, dove sono stati registrati 82 casi autoctoni nel corso del 2023. Pertanto, gli esperti italiani raccomandano vivamente la disinfestazione degli aeroplani per prevenire la diffusione della malattia.

I medici sono molto preoccupati per la possibile importazione della malattia da Paesi endemici come l’Argentina e il Brasile. Invitano quindi i viaggiatori a contattare immediatamente un medico se manifestano sintomi simili a quelli della Dengue. Inoltre, sottolineano che il cambiamento climatico e i viaggi internazionali possono aumentare i focolai di infezioni trasmesse dalle zanzare, pertanto la prevenzione è fondamentale.

La prevenzione comprende la bonifica delle acque stagnanti e l’uso di repellenti per insetti quando si viaggia in aree a rischio. È importante rimanere informati su questa epidemia che sta colpendo diversi Paesi e adottare tutte le precauzioni necessarie. L’unione di sforzi tra governi, operatori sanitari e cittadini può aiutare a contenere la diffusione della Dengue e ridurre il numero di casi.