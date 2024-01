Calcio spagnolo, lultimo aggiornamento di iPhone ha creato una vulnerabilità: dati e privacy a rischio

L’ultimo aggiornamento per iPhone, iOS 17, sembra aver creato un problema di sicurezza per i possessori di dispositivi Apple. Questo nuovo aggiornamento ha infatti modificato il funzionamento delle password, consentendo di continuare a utilizzare quella precedente per ben 72 ore dopo averla cambiata. Questo rappresenta una grave vulnerabilità nel sistema di protezione dei dati, poiché chi conosce la password precedente ha 72 ore di tempo per accedere al dispositivo.

Tuttavia, c’è una buona notizia per gli utenti di iPhone preoccupati per la sicurezza dei propri dati personali. iOS 17 offre una soluzione a questo problema: è possibile far scadere immediatamente la password precedente. Per farlo, è sufficiente assicurarsi di avere installato iOS 17 sul proprio iPhone e successivamente recarsi nella sezione Impostazioni -> Face ID & Passcode. Qui sarà possibile inserire la nuova password e selezionare l’opzione per far scadere quella precedente.

Inoltre, per coloro che vogliono ulteriormente aumentare la sicurezza del proprio dispositivo, iOS 17 introduce anche una nuova funzione di accesso con password dimenticata. Basterà inserire la password precedente dopo aver commesso l’errore di inserire una password errata per cinque volte. Questa opzione sarà disponibile per 72 ore dopo aver cambiato la password.

Grazie a queste nuove funzioni introdotte da iOS 17, i possessori di iPhone possono ora proteggere in modo più efficace i propri dati personali e garantire la sicurezza del proprio dispositivo. È importante assicurarsi di installare l’ultimo aggiornamento e seguire le indicazioni fornite per evitare possibili rischi legati alla violazione della privacy.