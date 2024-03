Calcio spagnolo: Maradona abbraccia Juan Jesus: squadra in ginocchio, i cartelli dei tifosi, il comunicato

Il Napoli difende Juan Jesus: solidarietà contro il razzismo

Il Napoli ha reagito in modo deciso alle accuse di insulto razzista mosse da Francesco Acerbi contro Juan Jesus durante la partita con l’Inter. Prima dell’inizio dell’incontro, la squadra si è inginocchiata in segno di solidarietà con il difensore brasiliano, seguendo l’ispirazione del movimento “Black Lives Matter”.

Nonostante l’assoluzione di Acerbi per mancanza di prove, il Napoli ha voluto esprimere la propria disapprovazione per il presunto comportamento razzista. La squadra e il popolo napoletano si sono uniti per difendere Juan Jesus, dimostrando una forte coesione e la volontà di combattere il razzismo nel calcio.

Anche i componenti della panchina si sono uniti al gesto di solidarietà durante l’inno della Lega Calcio, sottolineando l’importanza di essere uniti nella lotta contro il razzismo. Il Napoli ha quindi dimostrato di essere un club che si batte non solo per la vittoria in campo, ma anche per valori fondamentali come il rispetto e l’inclusione.