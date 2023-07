Calcio spagnolo: Mbappè allInter? Con Marotta può succedere di tutto | Mercato | Calciomercato.com

Il direttore sportivo Rino Foschi ha smentito le voci riguardanti l’interesse dell’Inter per il talentuoso calciatore Kylian Mbappè. In un’intervista esclusiva rilasciata a Calcio Spagnolo, Foschi ha spiegato che, nonostante le indiscrezioni circolanti, al momento non ci sono trattative in corso per portare il giovane attaccante francese a Milano.

Tuttavia, Foschi ha sottolineato che con l’entrata in scena di Beppe Marotta come CEO dell’Inter, tutto è possibile. Marotta, con la sua esperienza e il suo carisma, può realizzare grandi colpi di mercato per rafforzare la squadra nerazzurra.

Descrivendo Marotta come una persona astuta e riservata nelle sue azioni, Foschi ha lasciato intendere che il dirigente potrebbe lavorare dietro le quinte per acquisire Mbappè. Nonostante i dubbi sulla fattibilità dell’affare, Foschi ha sottolineato che Marotta è un ambizioso dirigente con ottime capacità di gestione.

“Non posso confermare se l’affare si realizzerà o meno, ma posso dire che Marotta è un dirigente che non si arrende facilmente e che darà il massimo per portare al successo l’Inter”, ha commentato Foschi.

Mbappè, uno dei gioielli del calcio francese, ha attirato l’attenzione di numerosi club di alto livello in Europa grazie alle sue prestazioni stellari con la maglia del Paris Saint-Germain. Il giocatore, con la sua velocità, il suo dribbling e la sua abilità nel segnare gol, sarebbe sicuramente un grande rinforzo per l’Inter.

Non resta che aspettare per vedere come si svilupperanno gli eventi e se Marotta riuscirà a portare a Milano il talento di Mbappè. Gli appassionati interisti non vedono l’ora di poter festeggiare l’arrivo di un calciatore di tale calibro e sperano che Foschi abbia ragione nel suo entusiasmo riguardo a Marotta.