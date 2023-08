Ricorso Perugia rigettato, Lecco in Serie B – Calcio spagnolo

Il presidente del Lecco, Paolo Di Nunno, ha commentato la sentenza del Consiglio di Stato riguardo a LaCasadiC. Di Nunno ha dichiarato che la storia è finalmente giunta al termine e che adesso valuteranno la possibilità di chiedere i danni al Perugia. Il presidente sostiene con fermezza che il Lecco ha vinto sul campo e si è meritato il suo posto in Serie B, senza intromettersi come ha invece fatto il Perugia.

Il presidente ha sottolineato che il Lecco sta lavorando da tempo per il suo stadio e che sono già all’opera per il mercato dei trasferimenti. In aggiunta, il club ha presentato una richiesta di proroga per completare i lavori.

Di Nunno si è dimostrato felice che questa vicenda si sia finalmente chiusa e ha affermato di essere concentrato esclusivamente sulla prossima stagione. Il presidente ha concluso sottolineando la determinazione del Lecco nel raggiungere i suoi obiettivi e nel dimostrare il suo valore sul campo.