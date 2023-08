Calcio spagnolo: Meloni chiede la verità sulla strage di Bologna, ma non menziona la matrice neofascista del ministro Nordio. Anpi: Ambiguità intollerabile – Ope

Il 2 agosto si commemora la strage di Bologna e scoppia la polemica tra opposizione e governo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolinea l’importanza di mettere a disposizione della ricerca storica documenti e informazioni declassificati. Meloni ricorda la strage di Bologna come uno dei colpi più feroci del terrorismo in Italia e ringrazia i familiari delle vittime per la loro ricerca della verità.

Lunedì scorso, l’Italia ha commemorato il 41º anniversario della strage di Bologna, uno degli atti terroristici più feroci che il paese abbia mai affrontato. Tuttavia, durante le cerimonie di commemorazione, è scoppiata una polemica tra l’opposizione e il governo attuale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di rendere disponibili alla ricerca storica documenti e informazioni declassificati riguardanti l’attentato. Meloni ha definito la strage di Bologna come un terribile colpo del terrorismo in Italia e ha ringraziato i familiari delle vittime per il loro impegno nella ricerca della verità.

Anche il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha fatto una dichiarazione durante le commemorazioni, sostenendo che una vera giustizia richiede una verità senza zone d’ombra. Ha inoltre affermato che la matrice neofascista della strage è stata accertata in sede giudiziaria. Tuttavia, il Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha aggiunto che, nonostante le condanne degli esecutori, ci sono ancora delle incertezze e delle zone d’ombra da chiarire.

Durante il corteo in memoria delle vittime, il Partito Democratico ha ribadito il proprio rifiuto di accettare tentativi di depistaggio o riscritture della storia. Anche l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) ha criticato il governo, accusando i dirigenti di Fratelli d’Italia di negazionismo e di tentare di riscrivere la storia delle stragi nere.

La giornata di commemorazione ha visto la partecipazione del Ministro dell’Interno, del Presidente della regione Emilia Romagna e del Sindaco di Bologna. Infine, il presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime ha sollecitato l’approvazione di una legge specifica per le vittime di stragi simili, al fine di garantire loro la giusta tutela e supporto.