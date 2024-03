Calcio spagnolo: Messina vara la riorganizzazione, con spazio per i giovani e le donne, Luca Bocca nuovo cfo – Corriere della Sera

Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, ha recentemente annunciato importanti cambiamenti all’interno dell’organizzazione della banca, in vista di creare una “Banca del futuro”. Tra le novità, spiccano nomi di rilievo come Luca Bocca, nuovo chief financial officer, e Tommaso Corcos, responsabile della struttura “Wealth Management Divisions”.

Inoltre, Paolo Maria Grandi continuerà a svolgere un ruolo chiave come senior advisor, mentre Nicola Maria Fioravanti sarà responsabile dell’area Chief Governance, Operating and Transformation Officer. Una nuova area focalizzata sui temi Esg, guidata da Paola Angeletti come Chief Sustainability Officer, è stata istituita, mentre Marco Elio Rottigni sarà il capo delle International Subsidiary Banks.

Messina ha sottolineato l’importanza di avere sia giovani talentuosi, sia manager esperti al vertice dell’azienda, al fine di mantenere la leadership nel lungo termine. Inoltre, sono state confermate le posizioni chiave di Stefano Barrese, Mauro Micillo, Davide Alfonsi, Piero Boccassino, Alfonso Guido, Stefano Lucchini e Raffaello Ruggieri.

In altre notizie finanziarie, la Finanza Mps ha recentemente annunciato di aver siglato accordi con investitori stranieri per l’acquisto di fondi inglesi e americani dal Mef, facendo il pieno di risorse per future operazioni.