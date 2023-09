Calcio spagnolo: migranti, caos a Lampedusa: arrivano in 900. Meloni: Non permetterò che lItalia diventi il campo profughi del…

La leader del partito Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia non diventerà il campo profughi d’Europa e ha sostenuto la necessità di dichiarare guerra ai trafficanti di persone. Queste parole arrivano in un momento critico, con un aumento degli arrivi di migranti a Lampedusa. Solo nelle ultime ore, tredici sbarchi sono stati registrati sull’isola, portando centinaia di persone in meno di un’ora. Le barche, provenienti principalmente dalla Tunisia e dalla Libia, approfittano delle condizioni marine favorevoli per viaggiare in gruppi di quattro o cinque.

Per gestire la situazione, sono stati organizzati trasferimenti di migranti, sia in pullman che in aereo, verso altre località, come ad esempio Bergamo. Al fine di evitare il panico tra i migranti, volontari e medici della Croce Rossa stanno offrendo supporto psicologico. Nel frattempo, i trasferimenti dei migranti dai porti di Lampedusa e Porto Empedocle sono ancora in corso.

Proprio a Porto Empedocle, è prevista la creazione di un hotspot per gestire il flusso di migranti, il quale sarà collegato a quello di Lampedusa. Questa decisione ha suscitato polemiche e l’assemblea cittadina di Lampedusa è stata convocata per esprimere il rifiuto di nuove strutture legate alla gestione dei migranti o a attività militari.

Personalità di spicco del panorama italiano hanno commentato la situazione migratoria. Il cantautore Claudio Baglioni ha sottolineato l’importanza di affrontare questa tematica da anni fa, mentre il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato la sua visita a Lampedusa domani.

L’Italia si trova ancora una volta al centro dell’attenzione internazionale per la gestione dei flussi migratori. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere come l’Italia affronterà questa emergenza umanitaria e quale sarà l’impatto sulle comunità locali coinvolte.

(Approximately 323 words)