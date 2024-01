Calcio spagnolo: Milan-Bologna, un pareggio tra emozioni e rigori falliti FOTO – Calcio – Agenzia ANSA

“Solidarietà contro il razzismo: Milan-Bologna termina con un pareggio 2-2”

Nella partita di domenica tra Milan e Bologna, l’autorità delegata rossonera, Giorgio Furlani, ha deciso di intervenire pubblicamente per denunciare gli episodi razzisti subiti dal portiere Mike Maignan durante la partita precedente a Udine. Furlani ha invitato i tifosi ad accendere le torce dei loro smartphone come segno di solidarietà e per combattere il pregiudizio.

La protesta contro il razzismo si è fatta sentire anche in campo, con il match che è stato interrotto al minuto 16, indossando la maglia di Maignan, proprio per denunciare i cori razzisti. Questa interruzione è stata necessaria per mantenere alta l’attenzione sul problema e combattere il pregiudizio nel calcio.

Oltre agli aspetti legati al razzismo, la partita è stata anche ricca di gol e momenti salienti. All’ultimo minuto di recupero, Orsolini ha segnato su rigore portando il Bologna al pareggio 2-2. Prima di questo, al 83′, Loftus-Cheek aveva realizzato una doppietta, al 74′ Hernandez aveva fallito un rigore colpendo il palo, al 45′ Loftus-Cheek aveva segnato un gol, al 42′ Giroud aveva sbagliato un rigore e al 29′ Zirkzee aveva aperto le marcature per il Bologna.

Nel corso della partita, i cartellini gialli sono volati, con ben 6 ammonizioni nei primi 45 minuti. Ci sono state anche due espulsioni e un rigore sbagliato da Giroud. La ripresa ha poi visto un gol annullato al Milan per un doppio tocco su ripresa del gioco.

In conclusione, la partita tra Milan e Bologna si è caratterizzata per la ferma protesta contro il razzismo e per gli avvenimenti mozzafiato che hanno animato il match. Il pareggio 2-2 è stato raggiunto grazie ad un rigore segnato da Orsolini nel recupero, dimostrando così che lo sport può essere uno strumento per combattere le discriminazioni e promuovere un calcio più inclusivo.