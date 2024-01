Calcio spagnolo: Milano, impresa solo sfiorata. Vince lOlympiacos 79-74 – Sport Mediaset

L’EA7 Emporio Armani Milano subisce una sconfitta contro l’Olympiacos con un punteggio di 79-74. Nonostante una rimonta nel quarto periodo da -13, Milano non riesce a ribaltare il match. La squadra è stata indebolita dalle assenze di Shields, Lo e Mirotic. Con questo risultato, Milano scivola a un record di 7-11 in Eurolega, allontanandosi dalla zona playoff.

Il top scorer della partita è stato Peters con 16 punti. Milano ha iniziato la partita con uno svantaggio di 10-2, ma ha reagito chiudendo il primo quarto in vantaggio grazie alle due triple di Tonut. Tuttavia, nella seconda metà del gioco, l’Olympiacos ha preso il controllo del match, portandosi avanti con un vantaggio di 13 punti.

Milano si è riportata in partita nel quarto periodo, ma una tripla di Williams-Goss ha riportato l’Olympiacos in vantaggio. Questa è stata la terza vittoria consecutiva per l’Olympiacos, che porta il loro record a 10-8. Al contrario, Milano rimane all’undicesimo posto in classifica, allontanandosi dalla zona playoff.

I migliori giocatori per l’Olympiacos sono stati Walkup, Williams-Goss e Peters, mentre Tonut, Napier e Flaccadori si sono distinti per Milano. L’EA7 Emporio Armani Milano dovrà lavorare sodo per risalire in classifica e rientrare nella lotta per i playoff.