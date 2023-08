Calcio spagnolo: Milan-Novara LIVE alle 10.30 – Chukwueze, Okafor e Musah in campo

Il Milan ha affrontato il Novara nel suo ultimo test pre-stagionale a Milanello. Questa è stata la seconda amichevole in due giorni per la squadra rossonera. Nonostante un inizio equilibrato, il Milan è riuscito a vincere l’incontro per 4-2. Il vantaggio è stato segnato da Lorenzo Colombo, che è stato valutato come il migliore in campo. Tuttavia, il Novara non si è arreso facilmente e ha segnato due gol, uno di Corti e uno di Prinelli.

Nonostante la vittoria, la prestazione del Milan è stata una via di mezzo. L’attacco è stato positivo, con diversi tentativi da parte di Chukwueze, ma la difesa ha commesso qualche errore di troppo. Nonostante ciò, la squadra è pronta per affrontare il prossimo avversario, il Cagliari, in una partita di Serie A.

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha schierato la seguente formazione: Mirante; Calabria, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi; Musah, Adli, Pobega; Chukwueze, Okafor, Romero. Da parte sua, l’allenatore del Novara, Carlo Antonio Regno, ha optato per la formazione composta da: Boscolo, Menegaldo, Saidi, Martinazzo, Khailoti, Ranieri, Bertoncini, Gerbino, Prinelli, Scappini, Gerardini, Donadio, Valenti, Catania, Boccia.

Il Milan ha chiuso la partita con un gol di Colombo che ha fissato il punteggio sul 4-2. La squadra ha segnato il primo gol grazie a Chukwueze, che ha poi segnato una seconda rete. Altri gol sono stati realizzati da Calabria, con un bel doppio dribbling seguito da un tiro di sinistro all’angolo, e da Okafor, dopo un tiro respinto da Desjardins.

In conclusione, nonostante alcuni errori difensivi, il Milan ha giocato bene in attacco, dimostrando un buon potenziale per la stagione imminente. I tifosi sono fiduciosi che la squadra possa migliorare e ottenere buoni risultati in Serie A. La partita è iniziata con un fischio d’inizio, segno di una nuova stagione ricca di emozioni per i tifosi del Milan.