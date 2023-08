Calcio Spagnolo – Mondiali ciclismo Glasgow 2023: italiani in gara oggi, orari, programma, dove vederli in tv

Oggi, venerdì 11 agosto, su Calcio Spagnolo, viaggiamo fino a Glasgow per la nona giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo. Durante l’evento, il talentuoso ciclista italiano Filippo Ganna, già vincitore nell’inseguimento su pista, proverà a replicare il suo successo nella cronometro individuale maschile.

Per tutti gli appassionati di ciclismo, l’appuntamento sarà disponibile in diretta TV su Rai 2 ed Eurosport 1, ma anche in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. In questo modo, nessun fan dovrà perdere l’emozione e l’adrenalina delle gare.

Oltre al talento di Filippo Ganna, gli azzurri del mountain bike – Andreas Emanuele Vittone, Matteo Siffredi, Emanuele Bocchio Vega e Cristian Bernardi – si daranno battaglia per portare l’Italia al successo in questa disciplina.

Ma non finisce qui. Nella categoria cross-country Under 23 femminile, saranno in gara le talentuose Lucia Bramati e Sara Cortinovis, che sperano di mettere in mostra le proprie abilità e conquistare una posizione di rilievo.

Infine, nella disciplina della cronometro su strada, alcuni dei nostri migliori ciclisti sono pronti a competere. Tra loro troviamo Davide Donati Junior, Luca Giaimi Junior, Mattia Cattaneo Elite e Filippo Ganna Elite, che cercheranno di raggiungere risultati straordinari e portare l’Italia sul podio.

Non perdete l’opportunità di tifare per i nostri ciclisti in questa giornata piena di emozioni e adrenalina. Rimani sintonizzato su Calcio Spagnolo per tutti gli aggiornamenti e i risultati delle gare dei Mondiali 2023 di ciclismo di Glasgow.