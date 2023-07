Calcio spagnolo: Mondiali femminili, Hegerberg abbandona il campo dopo gli inni: i timori per la stella norvegese

Ada Hegerberg, stella del Lione e della Norvegia, rischia di dover abbandonare i Mondiali di calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda. Durante la seconda partita della sua Nazionale contro la Svizzera, Hegerberg ha fatto uno strano gesto. Dopo essersi riscaldata con le compagne e essere scesa in campo come titolare, è tornata negli spogliatoi prima dell’inizio del match.

L’atteggiamento insolito di Hegerberg è stato notato, dato che di solito se un giocatore si infortuna durante il riscaldamento viene sostituito prima dell’inizio del match. La calciatrice ha spiegato che si è sentita bene, ma un muscolo si è irrigidito durante un’accelerazione.

La decisione di Hegerberg di preservarsi per le prossime partite potrebbe avere conseguenze negative per la Norvegia, che rischia di essere eliminata dal Mondiale dopo il pareggio contro la Svizzera e l’ultimo posto nel girone con un solo punto. Con un solo punto conquistato in due partite, la Norvegia dovrà vincere l’ultima partita del girone contro l’Australia per avere la possibilità di qualificarsi per la fase successiva.

La presenza di Hegerberg in campo potrebbe essere fondamentale per le prossime sfide della Nazionale norvegese. La calciatrice, con la sua abilità e il suo talento, potrebbe essere determinante nel tentativo di raggiungere la fase ad eliminazione diretta. Tuttavia, la sua condizione fisica rimane incerta e i tifosi norvegesi sperano che possa recuperare in tempo per la sfida decisiva contro l’Australia.

Il futuro di Ada Hegerberg nel Mondiale resta un’incognita, ma sicuramente la sua assenza sarebbe una grande perdita per la Norvegia. Con la sua esperienza e le sue doti tecniche, Hegerberg potrebbe fare la differenza nel tentativo di raggiungere traguardi importanti per la Nazionale norvegese.

Sarà necessario seguire gli sviluppi della situazione e sperare che Ada Hegerberg possa recuperare dall’infortunio e tornare in campo al più presto. La Norvegia continua a sperare di avanzare nel torneo e i tifosi si augurano di poter contare sulla loro stella per raggiungere il successo nel Mondiale di calcio femminile.