Calcio spagnolo – MotoGP 2023. GP del Qatar. Pecco Bagnaia: Jorge Martin non è esplosivo come al solito. Il miglior passo? Io e Raul Fernandez – MotoGP

Pecco Bagnaia domina le prove del venerdì, un fatto insolito negli ultimi tempi. Durante la sessione, è stato più in controllo di Jorge Martin, dimostrando di essere determinato per il fine settimana di gara. Bagnaia è entusiasta del lavoro svolto, a cominciare dalla scelta della moto. Si sente fiducioso e crede che funzionerà bene domani. Inoltre, riconosce di aver avuto problemi con le gomme in passato, esattamente come Martin. Nonostante ciò, rimarca che Martin ha effettuato un ottimo giro ed è riuscito a posizionarsi tra i primi dieci, obiettivo che tutti i piloti si prefissano. Tuttavia, Bagnaia è deluso poiché gli è stato tolto un giro veloce che avrebbe potuto consentirgli l’ingresso tra i primi tre. La scelta delle gomme è stata una sfida per Bagnaia, ma ha trovato un buon feeling con quelle dure nonostante le basse temperature. In ogni caso, continuerà a valutare le altre due opzioni di gomme (soft e media) al fine di migliorare l’aderenza. Riguardo alle previsioni per la gara, Bagnaia considera Raul Fernandez il favorito per stare davanti, avendo notato la velocità delle Aprilia su questo circuito. Tuttavia, il pilota italiano crede di avere un passo di gara altrettanto solido. Bagnaia fa notare che il circuito presenta alcune differenze rispetto agli anni precedenti, come luci più vive e una diversa sensazione nelle sezioni 1 e 2 del tracciato. Sarà interessante vedere come questi cambiamenti influenzeranno il gioco nel prosieguo del weekend di gara.

“Prone to fits of apathy. Devoted music geek. Troublemaker. Typical analyst. Alcohol practitioner. Food junkie. Passionate tv fan. Web expert.” READ Calcio spagnolo