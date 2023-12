Calcio spagnolo: Napoli-Inter, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi con i titolarissimi, torna Dumfries

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski, Politano, Lozano, Osimhen.

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Darmian, Dimarco, Barella, Brozovic, Sensi, Calhanoglu, Lautaro, Thuram.

8. Entrambe le squadre si presentano con determinazione, desiderose di ottenere i tre punti.

9. Il Napoli, reduce da una serie di buoni risultati, punta a consolidare la propria posizione in classifica.

10. Gli uomini di Mazzarri vogliono garantirsi una vittoria che potrebbe avvicinarli alla zona Champions League.

11. Dall’altra parte, l’Inter cerca di riscattarsi dopo un periodo altalenante, mirando a tornare in testa alla classifica.

12. L’assenza di alcuni titolari rappresenta una sfida per Inzaghi, ma i suoi giocatori sono pronti a dimostrare il loro valore.

13. Il match si preannuncia avvincente, con il Napoli che punta sulla potenza offensiva di Osimhen e Politano.

14. Dall’altra parte, l’Inter si affida alla classe di Lautaro e Thuram per colpire la difesa partenopea.

15. Il Napoli scende in campo con il sostegno caloroso del suo pubblico, rendendo lo stadio Maradona un fortino difficile da espugnare per ogni avversario.

16. L’Inter, invece, è consapevole dell’importanza di questa partita e cercherà di non deludere i suoi tifosi.

17. Sarà interessante osservare come si sviluppa il duello tra le due squadre, entrambe dotate di talento e voglia di vincere.

18. I risultati di questo match avranno un impatto significativo sulla classifica di Serie A, rendendo questa partita ancora più cruciale.

