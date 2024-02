Calcio spagnolo: news e sondaggi

Alfonso Signorini pronto a condurre la 40esima puntata del Grande Fratello in diretta stasera su Canale 5 e Mediaset Infinity. La prima finalista del GF 2023 è Beatrice Luzzi, che ha ottenuto il 60% dei voti nel Televoto di lunedì. Il riavvicinamento tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi nel programma ha colpito il pubblico. I concorrenti in nomination per questa puntata sono Simona, Federico, Alessio, Grecia, Marco, Massimiliano e Paolo. Secondo un sondaggio del Grande Fratello Forumfree, Simona è in testa con il 64% dei voti. Le repliche del programma sono disponibili su La5 a 24 ore di distanza. Non perdere il prossimo appuntamento con la diretta del Grande Fratello lunedì 4 marzo su Canale 5 e Mediaset Infinity.

