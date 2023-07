Calcio spagnolo: Nunzia De Girolamo al posto di Bianca Berlinguer, il ritorno di Fiorello da una nuova location – Il Fatto Quotidiano

Roberto Sergio ha confermato ufficialmente l’arrivo di Nunzia De Girolamo in un nuovo progetto televisivo sul canale Rai3. Il programma avrà come tematiche principali argomenti politici, sociali e culturali, trattati in modo approfondito e coinvolgente. Anche se il nome del programma non è stato ancora deciso, è stato già escluso che si chiamerà “CartaBianca” o “Botta e risposta”.

Si tratterà di un talk show simile a “Aboccaaperta” di Gianfranco Funari, un format che ha spopolato negli anni passati per la sua capacità di affrontare tematiche complesse con estrema chiarezza e obiettività. Inoltre, Rai3 avrà in palinsesto anche altri programmi di grande interesse come “Presa Diretta” con Riccardo Iacona e “Indovina chi viene a cena” con Sabrina Giannini.

Inoltre, si sta ipotizzando l’inserimento di un nuovo spazio sulle reti Rai per Massimo Giletti, figura molto apprezzata nel panorama televisivo italiano. Sarà interessante vedere quale sarà l’approccio di Giletti nei confronti delle tematiche trattate nel suo programma.

Un’altra notizia rilevante riguarda il ritorno in onda, a fine novembre, del programma “Viva Rai2” condotto da Rosario Fiorello, apprezzato conduttore e showman. Sarà un’occasione per tutti i suoi fan di rivedere il suo show ricco di divertimento e sorprese.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche nella nomina dei vicedirettori dei telegiornali della Rai. Nonostante ciò, il 60% delle promozioni sono state assegnate a donne, dimostrando l’impegno dell’azienda nel favorire la parità di genere.

L’amministratore delegato Roberto Sergio ha ribadito che non è di parte e che mira a servire l’azienda e il Paese nel miglior modo possibile. Ha inoltre sottolineato che la politica non deve in alcun modo condizionare le scelte editoriali della Rai, un principio fondamentale per mantenere l’indipendenza e l’obiettività della televisione pubblica.

Infine, sono stati illustrati i piani editoriali dei neodirettori della Rai, con particolare attenzione alla nomina di Elisa Anzaldo come vicedirettrice del Tg1 e al ritorno di Emma D’Aquino alla conduzione dell’edizione delle 20. Queste sono scelte importanti che mirano a garantire una continuità e una qualità sempre più elevata nei programmi informativi del principale telegiornale italiano.

In conclusione, sono molte le novità che coinvolgono la Rai e che promettono di arricchire l’offerta televisiva italiana. Sarà interessante vedere come si svilupperanno questi nuovi programmi e se riusciranno a conquistare il pubblico con contenuti di qualità e approfondimento.