Calcio spagnolo: Nuova partita iva forfettaria al 5% (non al 15%) nella riforma fiscale. Cosa prevede la delega fiscale

La Manovra Finanziaria 2023 ha apportato importanti modifiche al regime fiscale forfettario al 5% per i lavoratori autonomi in Spagna.

Una delle principali novità è l’aumento del limite di reddito annuo per aderire a questo regime, che è stato incrementato da 65mila euro a 85mila euro. Ciò significa che un maggior numero di professionisti potrà usufruire dei vantaggi fiscali offerti dalla Partita Iva forfettaria.

I lavoratori autonomi che rimarranno sotto il limite di reddito annuo di 85mila euro dopo i primi cinque anni di attività potranno continuare a beneficiare del regime forfettario, ma con un’aliquota del 15%, anziché del 5%. Questa modifica mira a incentivare gli imprenditori a continuare ad operare in questo regime anche dopo il periodo iniziale.

Tuttavia, coloro che superano il limite di redditi di 85mila euro saranno obbligati a passare al regime fiscale ordinario. Questo comporterà un maggiore adempimento fiscale e il pagamento di una percentuale più alta di imposte sul reddito.

Per quanto riguarda il futuro, è stato discusso l’aumento del limite di reddito fino a 100mila euro con una nuova riforma fiscale. Questo potrebbe offrire ulteriori vantaggi per i lavoratori autonomi e promuovere la crescita economica nel settore.

Per aderire al regime fiscale forfettario al 5%, ci sono diversi requisiti da rispettare. Questi includono la residenza in Italia o la generazione di almeno il 75% del reddito nel paese, non aver beneficiato di altri regimi speciali IVA o forfettari, e non essere soci di società di persone o associazioni professionali.

Inoltre, anche coloro che hanno utilizzato la prestazione occasionale negli ultimi 3 anni possono aderire al regime fiscale forfettario. Ciò rende questa opzione ancora più attraente per i lavoratori che desiderano beneficiare di un regime fiscale semplificato.

Infine, è importante sottolineare che si stanno considerando ulteriori modifiche nella riforma fiscale. Queste potrebbero includere indennità di malattia e una maggiore tutela delle persone a lavoro e della disoccupazione per i lavoratori autonomi. Queste misure mirano a offrire una maggiore sicurezza sociale ai professionisti con partita Iva e a migliorare il loro benessere finanziario.

In conclusione, la Manovra Finanziaria 2023 ha introdotto importanti cambiamenti nel regime fiscale forfettario al 5% per i lavoratori autonomi in Spagna. Queste modifiche mirano a rendere questo regime ancora più accessibile e vantaggioso per un maggior numero di professionisti. Si stanno anche valutando ulteriori modifiche per garantire una maggiore protezione sociale per i lavoratori autonomi.