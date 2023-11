Calcio spagnolo: Offerta shock per il MacBook Air, prezzo al minimo storico e sconto esagerato

Apple ha appena lanciato sul mercato un nuovo modello di MacBook Air con un display Retina da 15 pollici. La grande novità è che questo incredibile computer è ora disponibile a un prezzo scontato su Amazon. Infatti, è possibile ottenere uno sconto del 12% e pagare il PC solo 1449€.

Ma non è tutto! Oltre a questo sconto vantaggioso, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate grazie al servizio offerto da Cofidis. Quindi, non c’è scusa per non avere tra le mani questo fantastico MacBook Air.

Una delle cose più interessanti di questo nuovo modello è il periodo di reso esteso. Infatti, è possibile restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024. In questo modo, i clienti possono avere tutto il tempo necessario per provarlo e decidere se è davvero quello che stavano cercando.

Passando alle caratteristiche tecniche, il MacBook Air 2023 ha dimensioni extra-large grazie alle sue cornici più sottili. Questo permette di avere un display da 15,3 pollici con una risoluzione estremamente elevata. Lo schermo, chiamato Liquid Retina, regala immagini nitide e colori brillanti.

Ma la bellezza di questo computer non si limita solo all’aspetto esteriore. Il processore Apple M2, presente all’interno del MacBook Air, lo rende velocissimo e migliora l’autonomia fino a 18 ore. Questo significa che gli utenti possono lavorare o divertirsi senza preoccuparsi di dover ricaricare il PC ogni poche ore.

Infine, un’altra caratteristica da non sottovalutare è la videocamera FaceTime HD. Questa permette di effettuare videochiamate ad altissima risoluzione, permettendo di vedere chiaramente la persona con cui si sta parlando.

Inoltre, il MacBook Air è dotato di due porte Thunderbolt per la connettività. Questo significa che è possibile collegare dispositivi esterni o trasferire dati in modo rapido e facile.

In conclusione, il nuovo MacBook Air con display Retina da 15 pollici è un vero gioiello della tecnologia. Con uno sconto del 12% su Amazon e la possibilità di dilazionare il pagamento, non c’è motivo di non corre a comprarlo. Approfittate di questa offerta e portatevi a casa un computer potente e dall’aspetto elegante.