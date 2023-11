Calcio spagnolo: Pagelle Tuttosport per Benfica-Inter: Sei promossi, tre rimandati e due bocciati

Sei giocatori dell’Inter sfoggiano ottime prestazioni nella vittoria contro il Benfica a Lisbona

Nella recente partita tra l’Inter e il Benfica a Lisbona, sei giocatori dell’Inter hanno dato prova di eccellenza sul campo, meritando promozioni con un alto punteggio di 6,5. Questo rafforzamento della squadra ha sicuramente contribuito alla sontuosa vittoria dell’Inter.

I giocatori che hanno ottenuto voti eccellenti sono stati Acerbi, Arnautovic, Sanchez, Frattesi e i sostituti Thuram e Barella. Questo gruppo di giocatori ha dimostrato il proprio valore in campo, contribuendo a creare gioco e segnando importanti reti per l’Inter. Le loro prestazioni sono state non solo impeccabili, ma anche decisive per il successo della squadra.

Anche se non sono stati promossi con un punteggio simile, anche Audero, De Vrij, Dimarco e Cuadrado hanno dato un grande contributo al team, nonostante siano entrati in campo nel secondo tempo. Le loro prestazioni sono state sufficienti per mantenere il ritmo del gioco e per garantire la vittoria finale dell’Inter.

Queste eccellenti prestazioni evidenziano l’enorme talento presente nella rosa dell’Inter e dimostrano la solidità di questa squadra nel calcio spagnolo. I giocatori hanno dimostrato di essere pronti a scendere in campo e di saper affrontare sfide importanti come quella contro il Benfica con grande forza e determinazione.

Con la vittoria contro il Benfica, l’Inter dimostra ancora una volta di essere una forza da non sottovalutare nel calcio spagnolo. I tifosi dell’Inter possono essere orgogliosi dei loro giocatori, che hanno dimostrato di essere in grado di affrontare qualsiasi avversario con grande competenza e passione.