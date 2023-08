Calcio spagnolo: pole di Verstappen in Olanda, sesto Sainz

Max Verstappen ha stupito tutti al Gran Premio d’Olanda di Formula 1, guidando la sua Red Bull fino alla pole position. Il pilota olandese ha fatto segnare un impressionante tempo di 1’10”576, posizionandosi in testa alla griglia di partenza. Accanto a lui, in prima fila, si schiererà Lando Norris con la McLaren.

Ma una delle sorprese più grandi è stata la performance di George Russell, che partirà in seconda posizione con la Mercedes. Nonostante non faccia parte del team principale, Russell ha dimostrato tutto il suo talento ottenendo un ottimo piazzamento.

Non resta che vedere come si svilupperà la gara domani, ma promette di essere una battaglia avvincente tra questi giovani talenti. Alexander Albon prenderà il via dalla terza posizione con la Williams, seguito da Carlos Sainz con la Ferrari che si posizionerà in sesta posizione sulla griglia.

Da segnalare anche la buona performance di Fernando Alonso, che partirà dalla quarta posizione con l’Alpine. Purtroppo, Charles Leclerc non ha avuto molta fortuna nelle qualifiche e partirà solo dalla nona posizione.

Sarà interessante vedere come si comporteranno Sergio Perez con la Red Bull e Oscar Piastri con la McLaren, che partiranno entrambi dalla quarta fila. Leclerc e Logan Sargeant, invece, partiranno dalla quinta fila.

Uno dei grandi protagonisti della Formula 1, Lewis Hamilton, non ha partecipato alla fase decisiva delle qualifiche e partirà solo dalla 13/a posizione in griglia con la sua Mercedes. Sarà una sfida difficile per lui, ma non bisogna mai sottovalutare il campione britannico.

Il Gran Premio d’Olanda promette emozioni forti, con i giovani talenti che si battono per primeggiare su una delle piste più affascinanti. Non vediamo l’ora di vedere chi conquisterà la vittoria e salire sul podio. Tutti i fan dell’automobilismo non possono mancare questa gara imperdibile.