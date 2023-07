Calcio spagnolo: Prezzi della benzina raggiungono i 19,12 euro al litro. Urso: Trasparenza sulle tariffe – Ultima ora – Agenzia ANSA

Aumentano i prezzi internazionali della benzina e del diesel. Secondo le ultime quotazioni, i prezzi medi per la benzina self-service sono compresi tra 1,897 e 1,933 euro al litro, mentre per il diesel self-service si aggirano tra 1,760 e 1,786 euro al litro. Per la benzina servita, i prezzi medi variano tra 1,978 e 2,125 euro al litro, mentre per il diesel servito si situano tra 1,844 e 1,976 euro al litro. Per quanto riguarda il Gpl, i prezzi si posizionano tra 0,713 e 0,732 euro al litro, e per il metano auto il prezzo medio è compreso tra 1,402 e 1,476 euro al litro.

Alla luce di queste variazioni, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato l’introduzione di cartelloni con i prezzi medi dei carburanti al fine di garantire trasparenza e informazione ai consumatori. Tuttavia, secondo l’associazione Assoutenti, questi cartelloni non sono sufficienti per contenere i prezzi e si chiedono ulteriori misure per incentivare la competizione tra i gestori.

A fronte di queste preoccupazioni, il garante dei prezzi, Benedetto Mineo, ha dichiarato che non ci sono speculazioni sui prezzi dei carburanti e ha annunciato di pubblicare un vademecum per i consumatori riguardante le nuove norme sui carburanti e sui cartelli con i prezzi medi. Sarà quindi importante tenere d’occhio l’evoluzione dei prezzi dei carburanti e le misure messe in atto per garantire la tutela dei consumatori.