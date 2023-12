Calcio spagnolo: Raffreddore, attenzione agli spray nasali: Ecco quando interrompere la cura

“Nuovi avvertimenti sull’uso di farmaci contenenti pseudoefedrina”

L’Agenzia europea del farmaco Ema ha recentemente raccomandato di evitare l’utilizzo di medicinali contenenti pseudoefedrina in pazienti con pressione alta grave o non controllata, nonché in coloro affetti da malattia o insufficienza renale acuta o cronica. Secondo il Comitato per la farmacovigilanza Prac, l’assunzione di questa sostanza può comportare rischi ischemici gravi, come la sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (Pres) e la sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (Rcvs).

I sintomi di Pres e Rcvs includono l’insorgere improvviso di un forte mal di testa, una sensazione di malessere generale, vomito, confusione, convulsioni e disturbi visivi. Gli operatori sanitari sono stati invitati a consigliare ai pazienti di sospendere immediatamente l’uso di farmaci contenenti pseudoefedrina nel caso si manifestino tali sintomi e di sottoporsi a una terapia adeguata.

Per garantire una maggiore consapevolezza sulle potenziali complicazioni derivanti dall’assunzione di pseudoefedrina, le informazioni sui medicinali contenenti questa sostanza saranno aggiornate, includendo i rischi di Pres e Rcvs, nonché le nuove misure da adottare. Inoltre, è prevista una comunicazione diretta ai professionisti sanitari, fornendo loro importanti informazioni su come minimizzare il rischio di effetti collaterali come Pres e Rcvs associati a questi farmaci.

La comunicazione sarà diffusa agli operatori sanitari attraverso i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio e verrà pubblicata sulla pagina delle Comunicazioni dirette agli operatori sanitari, nonché nei registri nazionali degli Stati membri dell’UE. Queste nuove misure obeicheranno ad un impegno a garantire la massima sicurezza per i pazienti e a informare adeguatamente gli operatori sanitari sull’uso corretto dei farmaci contenenti pseudoefedrina.