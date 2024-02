Calcio spagnolo: Re Carlo e la malattia, dagli altri casi nella famiglia reale da Giorgio VI a Elisabetta

Il re Carlo III rompe la tradizione e comunica apertamente la sua condizione clinica al pubblico

Il re Carlo III ha deciso di rompere con la tradizione dei sovrani di nascondere la propria salute ai sudditi, comunicando apertamente la sua condizione clinica al pubblico. Questa scelta di trasparenza è stata definita un segno di forza e di adeguamento ai tempi.

La decisione di Carlo III è stata accolta con apprezzamento da parte dei media e del pubblico, poiché in passato la condizione di salute dei sovrani era tenuta nascosta al pubblico. Questa rottura con la tradizione è stata considerata un passo avanti verso una maggiore trasparenza nel governo.

La fotografia del principe Carlo da bambino sulle ginocchia del nonno, re Giorgio VI, è diventata molto famosa. Quest’immagine rafforza il legame tra Carlo III e il suo predecessore, che purtroppo morì di un tumore che era stato nascosto a tutti, compreso al paziente stesso.

Non solo Giorgio VI, ma anche la regina madre, madre di Carlo III, ha sofferto di tumori che sono stati celati al mondo. Questa storia familiare di malattie ha spinto il re Carlo III a scegliere di comunicare apertamente la sua condizione clinica.

Gli storici hanno anche rivelato le malattie dei suoi nonni, compresa la madre di Carlo III, la regina Elisabetta II. È emerso che la regina Elisabetta II avrebbe sofferto di un mieloma, che spiegherebbe i suoi problemi di mobilità e la sua improvvisa debolezza nell’ultimo anno di regno.

È interessante notare che anche la regina Elisabetta I ha sofferto di problemi di salute. Le sue immagini erano spesso coperte dai segni del vaiolo e la soluzione fu vietare i ritratti che la mostrassero malata.

L’articolo sottolinea anche il rispetto dei media britannici nel non commentare un livido violaceo sulla mano di Elisabetta II, attribuito alle cure per il tumore. Questo rispetto verso la privacy dei sovrani è stato messo in luce come un esempio di rispetto e sensibilità nei confronti della salute dei governanti.

La scelta di Carlo III di comunicare apertamente la sua condizione clinica è stata considerata un segno di forza e di adeguamento ai tempi. Il re governerà per il tempo che Dio gli concederà, e questa scelta di trasparenza potrebbe aprire la strada a un nuovo modo di gestire la salute dei sovrani nel futuro.