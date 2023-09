Calcio spagnolo: Real Sociedad-Inter in Champions League, probabili formazioni, orari e dove vederla in tv – Quotidiano Sportivo

L’Inter affronta una sfida difficile nel Girone D di Champions League, con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad come avversari. La squadra milanese si prepara per il debutto contro la Real Sociedad, una squadra che ha chiuso al quarto posto la scorsa stagione in Liga ma che non ha avuto un inizio brillante nel campionato attuale.

L’allenatore Simone Inzaghi dovrà fare a meno di due giocatori chiave, Calhanoglu e Cuadrado, per questo incontro. Tuttavia, la rosa lunga dell’Inter potrebbe fare la differenza nella gestione delle tre competizioni in cui la squadra è impegnata.

La Real Sociedad ha avuto solo due precedenti contro l’Inter, risalenti al lontano 1979. Le probabili formazioni per la partita sono ancora incerte, ma Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match, sottolineando l’importanza di questo incontro e la fiducia che la squadra ha accumulato dopo la recente vittoria nel derby.

L’obiettivo principale dell’Inter è la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, e Inzaghi crede fermamente nei valori della squadra per raggiungere questo traguardo. Per i tifosi che non possono assistere alla partita allo stadio, la buona notizia è che sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video.

L’arbitro designato per questa importante sfida è Michael Oliver, un arbitro con esperienza internazionale. I tifosi dell’Inter si aspettano un’ottima prestazione dalla squadra e sperano che questo sia solo l’inizio di una lunga e promettente avventura nella competizione più prestigiosa d’Europa.