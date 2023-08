Calcio spagnolo: Salario minimo, inizio deludente dellopposizione: la piattaforma per le firme va in tilt

Le opposizioni si sono unite per raccogliere firme a sostegno della proposta di legge sul salario minimo. Il sito salariominimosubito.it è stato lanciato per raccogliere firme e ha ricevuto un’elevata partecipazione, causando un sovraccarico del sito. Il Partito Democratico è stato il primo a lanciare l’iniziativa sui propri account social, chiedendo ai sostenitori di firmare la petizione. Giovanni Donzelli, leader del Movimento 5 Stelle, ha invitato a firmare la petizione tramite il proprio account Facebook. Carlo Calenda di Azione ha sottolineato l’importanza del salario minimo per combattere la povertà lavorativa. Alcuni esponenti di sinistra, come Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Riccardo Magi, hanno lanciato l’iniziativa con video su Twitter. La maggioranza, invece, rimane ferma sulle proprie posizioni, con la Lega e Fratelli d’Italia che esprimono dubbi sulla rilevanza delle firme e puntano su altre soluzioni per migliorare i salari. Il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ribadisce la priorità di detassare gli stipendi.

